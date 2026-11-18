Увеличение материнского капитала не сможет само по себе исправить демографическую ситуацию в России, а для действительно больших семей существующие выплаты практически не имеют значения. Главную причину низкой рождаемости депутат Госдумы Виталий Милонов видит в изменении общественных ценностей. Об этом он заявил НСН.

Милонов считает, что официальная статистика не всегда отражает действительное положение дел. По его мнению, одна из причин сокращения населения в отдельных регионах — отток молодёжи в крупные города и окружающие их новые жилые районы. В результате небольшие территории теряют молодых жителей, что сказывается на показателях рождаемости.

Парламентарий также обратил внимание, что финансовая помощь может быть ощутима для семей с двумя-тремя детьми, но практически не меняет положение многодетных родителей.

Главную проблему депутат связывает с изменением жизненных ориентиров и нежеланием мужчин брать на себя семейную ответственность.

«Мужики – не мужики!» — эмоционально высказался Милонов, объясняя, почему, по его мнению, одних денежных стимулов недостаточно для увеличения числа рождений.

Одних денежных выплат действительно может быть недостаточно для улучшения демографической ситуации. Life.ru разбирал, какие дополнительные меры — от развития медицинской помощи до изменения системы материнского капитала — могут помочь повысить рождаемость в России.