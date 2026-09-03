Не только маткапитал: В Госдуме раскрыли, как медицина поможет поднять рождаемость в России

Развитие здравоохранения способно улучшить демографическую ситуацию в России. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб в комментарии NEWS.ru. По её словам, ключевым шагом также должно стать изменение структуры материнского капитала для усиленной поддержки многодетных семей.

«Как повысить демографию? Во-первых, нам предстоит менять структуру материнского капитала с тем, чтобы ещё сильнее поддержать многодетные семьи», — сказала Бессараб.

Она напомнила, что льготную ипотеку продлили до 2030 года, но, скорее всего, программа продолжит действовать и после этого срока. Важную роль играет новая семейная выплата для работающих родителей. Кроме того, в Госдуме уже рассматривают меры для студенческих семей: строятся общежития и кампусы с семейными комнатами.

По словам депутата, демографические проблемы решаются и через медицинские услуги. Фельдшерско-акушерские пункты и женские консультации работают во всех регионах и районах, где женщина может пройти консультацию. При диспансеризации теперь обязательно проводят проверку возможности деторождения.

Бессараб добавила, что в женских консультациях здоровье будущей матери начинают проверять с подросткового возраста. Влияет на решение демографических проблем и развитие культуры восприятия статуса многодетной семьи.

Ранее депутат Виталий Милонов раскритиковал предложение освободить одиноких россиянок от работы по пятницам ради устройства личной жизни. Он выразил сомнение, что лишний выходной улучшит демографические показатели. По мнению парламентария, механическое сокращение рабочей недели не подтолкнёт человека к созданию семьи, а если у кого-то «в голове дым и туман», не поможет и целая неделя отдыха.