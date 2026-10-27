Детей всё меньше: В ЕС зафиксировали исторический минимум рождаемости

В 35 регионах Евросоюза рождаемость опустилась ниже одного ребёнка на женщину. При этом средний показатель по ЕС составил всего 1,34 — это исторический минимум с начала общеевропейских наблюдений в 2001 году. Такие данные содержатся в новом докладе Евростата, опубликованном 27 октября.

Наиболее тревожная ситуация сложилась в Испании, где коэффициент рождаемости оказался ниже единицы сразу в 16 регионах. Ещё семь таких территорий насчитали в Польше, пять — в Италии, три — в Греции. В Германии и Литве зафиксировали по два региона с аналогичными показателями.

Всего специалисты проанализировали данные 1165 регионов ЕС. В 439 из них рождаемость оказалась ниже среднего значения по Евросоюзу. При этом наиболее высокие показатели — от 1,75 ребёнка на женщину — встречаются в отдельных районах Болгарии, Франции, Германии и других стран.

Если сравнивать государства целиком, хуже всего дела обстоят на Мальте — 1,01 ребёнка на женщину. Следом идут Испания с показателем 1,10 и Литва — 1,11. Лидером стала Болгария, где коэффициент достиг 1,72. За ней расположились Франция (1,61) и Словения (1,52). Однако даже эти страны не достигают уровня 2,1, необходимого для простого воспроизводства населения без учёта миграции.

В 2024 году в Евросоюзе родились 3,55 миллиона детей — на 3,3% меньше, чем годом ранее. Для сравнения: в 1964 году на территории нынешнего ЕС появились на свет около 6,8 миллиона младенцев. Одновременно увеличивается возраст материнства. Европейские женщины рожают первого ребёнка в среднем в 29,9 года, а в Италии — почти в 32 года.

С 2012 года в Евросоюзе ежегодно умирает больше людей, чем рождается. При этом общая численность населения может продолжать расти за счёт миграции. Снижение рождаемости остаётся одним из главных долгосрочных демографических вызовов для европейских стран.

Ранее Life.ru рассказывал, что к концу столетия население Евросоюза может сократиться почти до 399 миллионов человек. Такой прогноз представила Еврокомиссия. По её оценке, старение населения создаст дополнительные проблемы для европейской экономики, рынка труда и социальных систем. К 2050 году почти каждый третий житель ЕС может оказаться старше 65 лет.