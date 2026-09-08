Давление 140 на 90 — уже тревожный звоночек: Кардиолог назвал порог гипертонии

Порогом для диагностики гипертонии считается артериальное давление от 140 на 90 миллиметров ртутного столба. Об этом РИА «Новости» сообщил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Чазова, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ академик РАН Сергей Бойцов.

Оптимальным уровнем специалист считает 120 на 80 миллиметров ртутного столба.

«Если говорить про гипертонию, то она диагностируется, когда цифры 140 на 90 миллиметров ртутного столба и выше. Цифры в диапазоне по систолическому, то есть «верхнему» артериальному давлению от 120 до 140 допустимы, но это зона контроля и внимания», — сказал он.

Причины возникновения заболевания также связаны с метаболическим сердечно-сосудистым синдромом. Именно на его фоне, по оценке Бойцова, гипертония развивается наиболее часто. Подобное состояние представляет дополнительную опасность для организма. Оно заметно увеличивает вероятность тяжёлых заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кроме того, метаболический сердечно-сосудистый синдром связан с повышенным риском развития сахарного диабета второго типа.

Ранее сообщалось, что связь между состоянием сердечно-сосудистой системы и зрением может показаться неочевидной. Однако при проблемах с артериальным давлением наблюдением за пациентом нередко занимаются сразу два специалиста — кардиолог и офтальмолог. Особенность гипертонической болезни заключается в том, что она способна долгое время не выдавать себя заметными симптомами.