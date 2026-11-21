Владимир Зеленский вспомнил разговор с президентом США Дональдом Трампом, который обещал завершить конфликт на Украине всего за 24 часа после возвращения в Белый дом. Глава киевского режима признался, что ещё тогда сомневался в возможности столь быстрого урегулирования.

«Я тогда сказал ему: «Дай Бог, но это будет сложно»», — вспомнил Зеленский свою реакцию на слова американского политика в интервью NBC News.

Главная сложность заключается в позиции России, поведал Зеленский. Он также подчеркнул, что любые договорённости о завершении конфликта должны учитывать позицию Киева. По его словам, судьбу государства нельзя решать без его участия и согласия, независимо от размеров страны и её влияния на международной арене.