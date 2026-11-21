«Дай Бог, но это сложно»: Зеленский вспомнил разговор с Трампом о завершении СВО за 24 часа
Зеленский вспомнил разговор с Трампом о завершении конфликта на Украине за сутки
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Владимир Зеленский вспомнил разговор с президентом США Дональдом Трампом, который обещал завершить конфликт на Украине всего за 24 часа после возвращения в Белый дом. Глава киевского режима признался, что ещё тогда сомневался в возможности столь быстрого урегулирования.
«Я тогда сказал ему: «Дай Бог, но это будет сложно»», — вспомнил Зеленский свою реакцию на слова американского политика в интервью NBC News.
Главная сложность заключается в позиции России, поведал Зеленский. Он также подчеркнул, что любые договорённости о завершении конфликта должны учитывать позицию Киева. По его словам, судьбу государства нельзя решать без его участия и согласия, независимо от размеров страны и её влияния на международной арене.
Ранее Life.ru рассказывал, как Трамп объяснил невыполненное обещание завершить конфликт за сутки. Американский президент признал, что урегулирование ситуации на Украине оказалось сложнее, чем он предполагал. По словам Трампа, этот конфликт отличается от других вооружённых противостояний, поэтому добиться быстрого соглашения не удалось.