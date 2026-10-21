В Екатеринбурге устроили давку в очереди за монетами к 350-летию де Геннина

У памятника отцам-основателям Екатеринбурга развернулась нешуточная борьба за бесплатные сувениры. Свердловский областной краеведческий музей имени Клера решил раздать 350 памятных монет с изображением Георга Вильгельма де Геннина — в честь 350-летия со дня его рождения. Но организовать раздачу без толчеи не удалось.

Люди толкались и выхватывали монеты у реконструктора. В толпе то и дело слышались возгласы: «Нельзя что ли было коридорчик организовать?», «Дайте монету ребёнку». Раздающий в оттоптанных сапогах отсчитывал последние подарки, пока горожане теснили друг друга.

В Екатеринбурге устроили давку за монетами к 350-летию де Геннина. Видео © URA.ru

Праздник не ограничился раздачей сувениров. Юбилей отметили пушечным залпом из орудия эпохи Северной войны. Зрители увидели театрализованное представление от Свердловского отделения Российского военно-исторического общества. Можно было рассмотреть реплики знамени Преображенского полка образца 1701 года и барабан начала XVIII века, передаёт URA.ru.

Георг Вильгельм де Геннин родился 21 октября 1676 года в немецком Зигене. На русскую службу поступил в 1697 году, стал военным инженером и металлургом. Участвовал в Северной войне, отличился при осаде Выборга и Кексгольма.

В 1722 году его направили на Урал для развития горнозаводского дела. Там он построил и реконструировал десятки заводов. В 1723 году запустил железоделательный завод на Исети, который положил начало Екатеринбургу.