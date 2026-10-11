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Опубликовано 11 октября, 14:11

Не пустили на «Бродягу»: Фанаты Джанмирзоева с боем пытались прорваться на концерт в Улан-Удэ

Фанаты Джанмирзоева устроили давку у концерта в Улан-Удэ из-за билетов

Обложка © VK / Эльбрус Джанмирзоев

Обложка © VK / Эльбрус Джанмирзоев

Около сотни поклонников Эльбруса Джанмирзоева не смогли попасть на его концерт в Улан-Удэ из-за проблем с билетами. По данным представителя охранной компании, люди приобрели их на стороннем сервисе примерно вдвое дешевле официальной стоимости, однако на входе билеты не приняли.

Концерт певца прошёл 7 октября в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. Официально билеты на выступление продавались по цене от 3000 до 5500 рублей.

После отказа во входе часть собравшихся начала пытаться прорваться внутрь. Люди дёргали двери и окна, из-за чего сотрудникам площадки пришлось усиливать охрану и вызывать полицию.

Организаторы концерта, по данным источника, отказываться от дальнейших выступлений в Улан-Удэ из-за произошедшего не намерены.

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Ранее Life.ru предупреждал о распространении фейковых сайтов, продающих билеты на концерты популярных артистов. Роскачество отмечало, что такие площадки могут выглядеть как обычные билетные сервисы и даже попадать в верхние строки поисковой выдачи за счёт рекламы. После оплаты покупатель получает якобы билет или подтверждение заказа, однако деньги могут уйти мошенникам, поэтому эксперты советуют пользоваться только официальными площадками.

Больше новостей о концертах, артистах и музыкальной индустрии — в разделе «Музыка» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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