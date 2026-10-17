В Индии не менее 17 человек погибли в давке во время праздника Дурга-пуджа

Не менее 17 человек, по предварительным данным, погибли во время массовой давки на религиозном празднике Дурга-пуджа в индийской Калькутте. Ещё несколько десятков посетителей получили травмы, сообщает телеканал NDTV.

Трагедия произошла 17 октября в северной части города, в районе Чорбаган. Люди собрались во временном праздничном павильоне, посвящённом богине Дурге. По информации местных СМИ, давка началась вечером, когда в городе шёл сильный дождь с грозой.

После происшествия пострадавших начали доставлять в больницы. По данным The New Indian Express, около 25 человек направили в медицинский колледж и больницу Калькутты. Некоторые поступили с признаками удушья, состояние ряда пациентов оценивалось как тяжёлое.

Очевидцы пожаловались на недостаточные меры безопасности при организации массового мероприятия. Однако официальная причина возникновения давки пока не установлена. К месту происшествия прибыли сотрудники полиции и спасательных служб. Доступ посетителей в павильон ограничили, обстоятельства трагедии выясняются.

Дурга-пуджа — один из главных индуистских праздников, особенно широко отмечаемый в штате Западная Бенгалия. Во время торжеств верующие посещают временные павильоны с изображениями богини Дурги, которые ежегодно привлекают огромное количество людей.

Ранее Life.ru сообщал о гибели семи человек в давке у индуистского храма в индийском штате Бихар. Трагедия произошла 17 августа во время религиозных торжеств. По предварительным данным, рядом с толпой оборвался электрический провод, вызвав панику. Люди начали теснить друг друга, одна из оград не выдержала напора. Более 12 паломников получили травмы.