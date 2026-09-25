Крики отчаяния и давка толпы: У морга в Актау зачитали списки погибших военных

Имена военнослужащих, погибших во время учений на Каспии, зачитали их родным у морга в Актау. Люди до последнего надеялись не услышать среди фамилий имя своего сына, брата или мужа.

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На кадрах, опубликованных журналистом Русланом Есмагамбетовым, человек в военной форме по очереди называет погибших. Собравшиеся слушают его молча, однако после знакомых фамилий раздаются крики отчаяния и плач.

По данным местных СМИ, на момент съёмки в списке находились 12 военнослужащих, чьи тела удалось обнаружить и опознать. Родственники собрались возле городского морга 24 сентября и требовали допустить их к опознанию. На территорию людей не пустили. Представители властей пообещали доставить тела бойцов в населённые пункты, где живут их семьи.

Трагедия произошла во время учений «Хазар қорғаны — 2026» в 43 километрах от Актау. При высадке с катера «Кайсар» в море унесло 17 человек. По данным МВД Казахстана, в этот момент резко ухудшилась погода и усилился ветер. Троих военных удалось спасти. Утром 25 сентября поисковики обнаружили тела двух последних пропавших, после чего число жертв достигло 14.

По делу задержали пять представителей командования ВС Казахстана, включая начальника штаба ВМС, двух командиров воинских частей, а также командиров роты морской пехоты и катера. Их подозревают в халатности и нарушении правил кораблевождения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днём общенационального траура. Для установления причин трагедии сформировали правительственную комиссию, семьям погибших пообещали материальную и другую необходимую помощь.