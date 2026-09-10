«Дают карты систем ПВО»: Какие страны помогли Украине навести дроны на Ямал

США и Франция передают Украине карты российских систем ПВО, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, беспилотники, атаковавшие Ямал, запускались с территории Харьковской области, после чего для них прокладывался маршрут.

«Американцы и французы дают карты систем ПВО [России]», — подчеркнул аналитик.

Ямал атаковали украинские дроны FP-1 и FP-2. Необходимые комплектующие для беспилотников Киеву поставляет Запад, отметил собеседник «Газеты.ru».

Ранее ВСУ впервые атаковали дронами Ямал. После падения обломков беспилотника на объекте ТЭК в Новом Уренгое возник пожар, пострадавших не было, персонал успели эвакуировать. Беспилотная опасность на Ямале продлилась более пяти часов.