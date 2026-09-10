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Опубликовано 10 сентября, 09:35

«Дают карты систем ПВО»: Какие страны помогли Украине навести дроны на Ямал

Аналитик Кнутов: ВСУ запустили дроны из Харьковской области для атаки на Ямал

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

США и Франция передают Украине карты российских систем ПВО, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, беспилотники, атаковавшие Ямал, запускались с территории Харьковской области, после чего для них прокладывался маршрут.

«Американцы и французы дают карты систем ПВО [России]», — подчеркнул аналитик.

Ямал атаковали украинские дроны FP-1 и FP-2. Необходимые комплектующие для беспилотников Киеву поставляет Запад, отметил собеседник «Газеты.ru».

От Чёрного моря до Ямала: ПВО России за день сбила 108 украинских дронов
От Чёрного моря до Ямала: ПВО России за день сбила 108 украинских дронов

Ранее ВСУ впервые атаковали дронами Ямал. После падения обломков беспилотника на объекте ТЭК в Новом Уренгое возник пожар, пострадавших не было, персонал успели эвакуировать. Беспилотная опасность на Ямале продлилась более пяти часов.

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Борис Эльфанд
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