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Регион
Опубликовано 9 сентября, 17:36

От Чёрного моря до Ямала: ПВО России за день сбила 108 украинских дронов

ПВО за день уничтожила 108 украинских беспилотников над Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Российские средства ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили 108 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны сбивали с 08:00 до 20:00 мск над российскими регионами и акваторией Чёрного моря. В числе территорий, где работала противовоздушная оборона, оказались Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

БПЛА также уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Свердловской, Смоленской и Тульской областями. Кроме того, цели перехватывали в Московском регионе. Средства ПВО работали над Башкортостаном, Крымом и Татарстаном, а также Краснодарским краем. Общее число уничтоженных за указанный период беспилотников достигло 108.

Беспилотная опасность на Ямале продлилась более пяти часов
Беспилотная опасность на Ямале продлилась более пяти часов

Ранее Life.ru сообщал, что за минувшие сутки российская ПВО сбила ракету «Нептун», три снаряда HIMARS и 1185 украинских беспилотников. В сводке Минобороны также говорилось об уничтожении восьми управляемых авиабомб.

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Наталья Демьянова
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