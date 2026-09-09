От Чёрного моря до Ямала: ПВО России за день сбила 108 украинских дронов

Российские средства ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили 108 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны сбивали с 08:00 до 20:00 мск над российскими регионами и акваторией Чёрного моря. В числе территорий, где работала противовоздушная оборона, оказались Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

БПЛА также уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Свердловской, Смоленской и Тульской областями. Кроме того, цели перехватывали в Московском регионе. Средства ПВО работали над Башкортостаном, Крымом и Татарстаном, а также Краснодарским краем. Общее число уничтоженных за указанный период беспилотников достигло 108.

Ранее Life.ru сообщал, что за минувшие сутки российская ПВО сбила ракету «Нептун», три снаряда HIMARS и 1185 украинских беспилотников. В сводке Минобороны также говорилось об уничтожении восьми управляемых авиабомб.