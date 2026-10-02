Даже белый может стать ядовитой ловушкой: Роспотребнадзор назвал опасные места для сбора грибов

Даже съедобный гриб может оказаться опасным, если вырос рядом с трассой, промышленной зоной или свалкой. Россиян призвали обходить такие места стороной в Роспотребнадзоре.

Специалисты объяснили, что грибы способны накапливать из окружающей среды тяжёлые металлы, радионуклиды и другие вредные вещества. Поэтому безопасный вид ещё не означает, что конкретный экземпляр пригоден для еды. Аналогичные рекомендации опубликованы региональными управлениями ведомства.

Особенно осторожными следует быть с незнакомыми находками. Если гриб вызывает хотя бы малейшие сомнения, его советуют оставить в лесу, даже когда внешне он напоминает съедобный.

«Главное правило опытного грибника: «Сомневаешься — не бери». Обратите внимание, что среди съедобных видов встречаются ядовитые двойники», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Проверять урожай народными способами специалисты также не рекомендуют: достоверно определить безопасность гриба с помощью луковицы, серебряной ложки или других подобных методов нельзя. Уже собранные экземпляры лучше хранить отдельно от остальных продуктов.

В ведомстве напоминают и о риске отравлений даже съедобными видами при неправильном сборе, хранении или приготовлении. В Нижегородской области, например, с начала 2026 года к 2 октября зарегистрировали 11 пострадавших после употребления самостоятельно собранных грибов, один случай оказался смертельным.

В разгар осенней «тихой охоты» особенно легко перепутать съедобные виды с опасными двойниками. Life.ru ранее разбирал грибной календарь на сентябрь и рассказывал, по каким признакам отличать опята, белые и другие популярные грибы от похожих на них несъедобных видов.