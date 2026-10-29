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Опубликовано 29 октября, 16:52

Даже буквы не те: На Украине придумали свой шрифт, чтобы отказаться от российских

Украина представила шрифт Zakon, он заменит российские аналоги в госучреждениях

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На Украине представили национальный шрифт Zakon, которым планируют постепенно заменить шрифты российского происхождения в официальных документах. Об этом сообщило Министерство культуры страны по итогам презентации в Киеве.

Новый шрифт разработали украинские дизайнеры на основе национальных традиций каллиграфии. Его предполагается использовать при оформлении государственных документов, грамот, дипломов, наград и табличек. Сейчас для этих целей, как отмечают в ведомстве, применяют в том числе российские шрифты Izhitsa и Petersburg, а также гарнитуры, адаптированные для кириллицы российской студией ParaType.

«Создание национального шрифта — важный шаг к тому, чтобы государственные институты представляли Украину через нашу художественную традицию и современный украинский дизайн», — заявила вице-премьер по гуманитарной политике, министр культуры Украины Татьяна Бережная.

Семейство Zakon включает три разновидности. Zakon Text предназначен для повседневного делопроизводства, Zakon Decor — для торжественных документов и наград, а Zakon Letterpress — для печати оригиналов нормативно-правовых актов Верховной рады. При создании шрифта использовали наследие шести украинских художников и каллиграфов, включая Георгия Нарбута и Василия Кричевского.

При этом переход на новый шрифт будет постепенным. Массово менять уже установленные таблички, напечатанные бланки и другие материалы не планируется, чтобы избежать дополнительных расходов. На первом этапе Zakon Text протестируют в государственных учреждениях при подготовке писем, приказов и других документов.

По словам Бережной, после завершения испытаний правительство намерено принять нормативные акты, которые закрепят Zakon в качестве единого государственного шрифта. Пока же его внедрение находится на подготовительном этапе.

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Юрий Лысенко
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