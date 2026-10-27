«Это не цирк, а идеология»: Почему Зеленский тайно говорит по-русски с помощниками

Во время интервью иностранному журналисту Владимир Зеленский обратился к помощникам по-русски. Эпизод заметили и стали обсуждать: почему политик, который публично делает ставку на украинский, вне официальных выступлений возвращается к русскому?

По мнению эксперта Константина Кнырика, это не случайная оговорка. Значительная часть карьеры Зеленского связана именно с русскоязычной средой. Он получил известность благодаря участию в русскоязычных телепрограммах и фильмах. Поэтому вне камер ему проще говорить на русском.

Кнырик в эфире радио «Комсомольская правда» говорит о разрыве между повседневностью и публичной позицией. Когда украинская элита обсуждает между собой политику, экономику или бизнес, она, по его словам, делает это на русском. А на камеру звучат другие формулировки.

«Это не цирк, а идеология. И это длительный процесс. Он начался не сегодня», — приводит kp.ru слова Кнырика. То есть речь не о личной привычке одного политика, а о более широкой практике.

Эксперт также допустил, что экс-комику до сих пор может быть сложнее выражать мысли на украинском. Это не утверждение о незнании языка, а оценка того, насколько комфортно ему даётся публичная речь.

Отдельно Кнырик обратил внимание на адресата информационной активности Зеленского. Всё чаще это зарубежная аудитория: интервью иностранным журналистам, английский в публичных выступлениях. На этом фоне русский вне камер выглядит особенно контрастно.

Речь идёт об эпизоде беседы Зеленского с журналистом американского телеканала ABC. Во время обсуждения вопроса о благодарности Соединённым Штатам экс-комик не сразу разобрался в значении английского слова grateful («благодарный»). Повернувшись к своей команде, он по-русски уточнил, означает ли оно то же самое, что и ранее прозвучавшее thankful. После получения разъяснений разговор продолжился на английском.