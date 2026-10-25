«Один язык — для господ, другой — для слуг»: Зеленского обвинили в лицемерии после перехода на русский

Владимира Зеленского обвинили в лицемерии из-за использования русского языка на фоне проводимой Киевом политики украинизации. Историк Марта Гавришко раскритиковала его после интервью ABC, во время которого он обратился к помощникам по-русски.

В публикации в соцсети X исследовательница возмутилась двойными стандартами украинского руководства. По её мнению, за закрытыми дверями представители военно-политической элиты продолжают свободно общаться на языке, который публично называют вражеским. При этом обычным гражданам постоянно напоминают о необходимости переходить на украинский и угрожают крупными штрафами даже за переписку в школьных чатах.

Гавришко убеждена, что жёсткая языковая политика направлена не столько на сохранение национальной культуры, сколько на контроль над населением и наказание нелояльных. Она считает несправедливой ситуацию, при которой чиновники позволяют себе то, за что критикуют остальных.

«Один язык — для господ, другой — для слуг. Добро пожаловать в Министерство двойных стандартов, где лицемерие — единственный по-настоящему официальный язык», — заключила она.

Напомним, поводом для её реакции стал эпизод беседы Зеленского с журналистом американского телеканала ABC. Во время обсуждения вопроса о благодарности Соединённым Штатам украинский лидер не сразу разобрался в значении английского слова grateful («благодарный»). Повернувшись к своей команде, он по-русски уточнил, означает ли оно то же самое, что и ранее прозвучавшее thankful. После получения разъяснений разговор продолжился на английском.