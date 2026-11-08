Судебные приставы взыскивают более 961 тысячи рублей с серийного убийцы Кегашбека Орунбаева, известного как «иволгинский потрошитель». Мужчина отбывает пожизненный срок в колонии «Чёрный дельфин» в Оренбургской области. О задолженности свидетельствуют материалы Федеральной службы судебных приставов (ФССП), сообщает РИА «Новости».

Исполнительное производство в отношении осуждённого возбудили в декабре 2022 года. Основанием стал исполнительный лист Новоалтайского городского суда, который выдали месяцем ранее. Согласно документам, основную часть задолженности составляют более 892 тысяч рублей в счёт компенсации «морального вреда, причинённого преступлением». Ещё 69,4 тысячи рублей приходится на исполнительский сбор.

Кроме того, приставы ранее пытались взыскать с Орунбаева процессуальные издержки в пользу государства. Однако производство завершили из-за невозможности установить местонахождение должника или принадлежащего ему имущества.

Орунбаев получил пожизненный срок в 2013 году за серию убийств и изнасилований как минимум восьми женщин. Часть преступлений он совершил в Иволгинском районе Бурятии, из-за чего получил своё прозвище. В конце октября следователи завершили расследование ещё одного эпизода — убийства и изнасилования женщины в 1997 году. Материалы нового уголовного дела направили в суд Канска Красноярского края.

Ранее сообщалось, что правоохранители решили проверить Орунбаева на причастность к другим убийствам в Красноярском крае. Причиной стало расследование преступления против жительницы Канска, которое произошло почти 30 лет назад. Осуждённого доставили в регион после признания в убийстве.