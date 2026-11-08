Даже «Чёрный дельфин» не спасёт от приставов: С «иволгинского потрошителя» взыскивают почти 1 млн рублей
Приставы взыскивают с «иволгинского потрошителя» Орунбаева более 961 тыс. рублей
Кегашбек Орунбаев. Обложка © Telegram / СУ СК России по Алтайскому краю
Судебные приставы взыскивают более 961 тысячи рублей с серийного убийцы Кегашбека Орунбаева, известного как «иволгинский потрошитель». Мужчина отбывает пожизненный срок в колонии «Чёрный дельфин» в Оренбургской области. О задолженности свидетельствуют материалы Федеральной службы судебных приставов (ФССП), сообщает РИА «Новости».
Исполнительное производство в отношении осуждённого возбудили в декабре 2022 года. Основанием стал исполнительный лист Новоалтайского городского суда, который выдали месяцем ранее. Согласно документам, основную часть задолженности составляют более 892 тысяч рублей в счёт компенсации «морального вреда, причинённого преступлением». Ещё 69,4 тысячи рублей приходится на исполнительский сбор.
Кроме того, приставы ранее пытались взыскать с Орунбаева процессуальные издержки в пользу государства. Однако производство завершили из-за невозможности установить местонахождение должника или принадлежащего ему имущества.
Орунбаев получил пожизненный срок в 2013 году за серию убийств и изнасилований как минимум восьми женщин. Часть преступлений он совершил в Иволгинском районе Бурятии, из-за чего получил своё прозвище. В конце октября следователи завершили расследование ещё одного эпизода — убийства и изнасилования женщины в 1997 году. Материалы нового уголовного дела направили в суд Канска Красноярского края.
Ранее сообщалось, что правоохранители решили проверить Орунбаева на причастность к другим убийствам в Красноярском крае. Причиной стало расследование преступления против жительницы Канска, которое произошло почти 30 лет назад. Осуждённого доставили в регион после признания в убийстве.
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