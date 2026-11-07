Серийный убийца Кегашбек Орунбаев, известный как «иволгинский потрошитель», спустя почти 30 лет смог подробно восстановить обстоятельства убийства женщины в Канске Красноярского края. Во время проверки показаний осуждённый показал следователям место преступления и рассказал, как всё происходило. Об этом передаёт ТАСС, ссылаясь на прокуратуру Красноярского края.

«Орунбаев отчётливо помнит [детали убийства 1997 года]. Его вывозили на проверку показаний на место в Сосновый Бор г. Канска. Он всё показал и дословно рассказал на месте, как было», — пояснили в надзорном ведомстве.

Речь идёт об убийстве 35-летней жительницы Канска, совершённом летом 1997 года. Тогда Орунбаев отбывал наказание в колонии-поселении в посёлке Курдояки Нижнеингашского района. Во время работы на лесозаготовительном участке за пределами учреждения он оказался в городе, где напал на женщину, изнасиловал её и убил.

Тело потерпевшей обнаружили 19 июля 1997 года, однако установить личность преступника тогда не удалось. Расследование приостановили. Вернуться к нему спустя десятилетия помогло сходство обстоятельств нападения с другими преступлениями Орунбаева. После этого мужчину этапировали из колонии особого режима «Чёрный дельфин» в Красноярский край для проведения следственных действий.

На допросах Орунбаев полностью признал вину. Расследование убийства завершено, мужчине предъявлено обвинение. По данным следствия, жительница Канска стала его четвёртой жертвой по хронологии преступлений. Всего правоохранители связывают с ним гибель девяти человек в разных регионах Сибири.

В 2013 году Верховный суд Бурятии приговорил Орунбаева к пожизненному лишению свободы за серию убийств и изнасилований восьми женщин. Прозвище «иволгинский потрошитель» он получил из-за преступлений, совершённых в Иволгинском районе республики. Следователи также проверяют его возможную причастность к другим нераскрытым убийствам в Красноярском крае.

Напомним, в конце октября «Иволгинский потрошитель» сознался в новом убийстве спустя 29 лет. После этого Орунбаева этапировали из «Чёрного дельфина».

Ранее стало известно, что серийный убийца Александр Геращенко пытался через суд добиться перевода в колонию ближе к дому и месту жительства пожилой матери. Однако суд в Ямало-Ненецком автономном округе отказал пожизненно осуждённому в удовлетворении иска. Сейчас Геращенко отбывает наказание в колонии особого режима «Полярная сова» в ЯНАО. Он просил направить его в исправительное учреждение Пермского края, где живут его родственники.