Серийный убийца Александр Геращенко пытался через суд добиться перевода в колонию ближе к дому и месту жительства пожилой матери. Однако суд в Ямало-Ненецком автономном округе отказал пожизненно осуждённому в удовлетворении иска. Об этом свидетельствуют судебные документы, оказавшиеся в распоряжении РИА «Новости».

Сейчас Геращенко отбывает наказание в колонии особого режима «Полярная сова» в ЯНАО. Он просил направить его в исправительное учреждение Пермского края, где живут его родственники.

Главным доводом осуждённого стало состояние пожилой матери. Геращенко утверждал, что женщина не может приезжать к нему на свидания из-за большого расстояния. По его мнению, это нарушает право на личную и семейную жизнь.

Однако суд не нашёл оснований для перевода. В материалах дела указано, что осуждённый не представил сведений об исключительных обстоятельствах, которые мешали бы ему продолжать отбывать наказание в нынешней колонии.

Геращенко получил срок за серию нападений в Пермском крае. По данным следствия, с 1998 по 2006 год он нападал на военнослужащих, сотрудников военизированной охраны предприятий и милиционеров. Одной из целей преступлений было завладение огнестрельным оружием.

В ноябре 2008 года Пермский краевой суд приговорил Геращенко к пожизненному заключению. Его признали виновным в семи убийствах, покушении на убийство, хищении оружия и других преступлениях.

Ранее Life.ru рассказывал о похожей попытке «битцевского маньяка» Александра Пичушкина сменить место заключения. В сентябре Верховный суд России отказался передать его жалобу на рассмотрение. До этого требования Пичушкина отклонили районный суд, апелляционная и кассационная инстанции.