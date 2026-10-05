Ося рвётся на волю: Главарь Ореховской ОПГ добивается отмены пожизненного за 36 убийств

Лидер Ореховской ОПГ Сергей Буторин по прозвищу Ося предпринял новую попытку добиться отмены пожизненного заключения. Вместе с бывшим телохранителем Маратом Полянским он обратился в Верховный суд России, сообщает SHOT CRIME.

Ося пытается выйти на свободу. Видео © Telegram / SHOT

Буторин отбывает наказание в ИК-18 «Полярная сова». В прошлом году его этапировали за 2600 километров в московскую «Бутырку» для дачи показаний по другому уголовному делу. После этого осуждённый вновь решил оспорить приговор. Предыдущая такая попытка предпринималась ещё в 2012 году.

По данным телеграм-канала, Ося добивался пересмотра решения суда и замены пожизненного срока на ограниченный. Полянский, которому в общей сложности назначили 24 года колонии, рассчитывал сократить наказание на несколько лет.

Однако добиться рассмотрения требований им не удалось. Жалобы вернули заявителям со ссылкой на статью 401.17 УПК РФ, которая запрещает повторно вносить кассационные обращения по тем же правовым основаниям.

Буторина осудили за руководство преступным сообществом, бандитизм, многочисленные убийства и покушения. В 1990-е он инсценировал собственную смерть и похороны на Николо-Архангельском кладбище, после чего перебрался в Европу. В 2001 году Осю и Полянского задержал испанский спецназ неподалёку от Барселоны. Следствию удалось доказать причастность Буторина к 36 убийствам и девяти покушениям.

Ранее Life.ru сообщал, что в Москве спустя почти три десятилетия арестовали другого участника Ореховской ОПГ Дмитрия Алёшина. Его обвиняют в участии в преступном сообществе и вымогательстве. По версии следствия, Алёшин входил в бригаду другого лидера группировки Дмитрия Белкина.