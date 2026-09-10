Спустя 28 лет в СИЗО: В Москве арестовали участника ореховской ОПГ

Участника ореховской ОПГ Дмитрия Алёшина отправили в СИЗО по делу о банде, совершившей убийство следователя в Подмосковье в 1998 году. Тверской суд Москвы арестовал фигуранта до 7 октября.

Суд арестовал участника ореховской ОПГ Алёшина. Видео © Пресс-службы Московского городского суда

Алёшина обвиняют в участии в преступном сообществе и вымогательстве. По версии следствия, он выполнял указания руководителей группировки, давил на предпринимателей и требовал от них ежемесячные выплаты за «криминальную крышу».

Алёшин вместе со своим братом входил в бригаду Дмитрия Белкина по прозвищу Белок — одного из лидеров ореховской ОПГ. Сейчас Белкин отбывает пожизненное заключение.

Ореховская ОПГ сформировалась на юге Москвы в районах Орехово-Борисово и Зябликово в конце 1980-х годов и стала одной из наиболее известных столичных преступных группировок 1990-х. Её первым лидером считался Сергей Тимофеев по прозвищу Сильвестр, при котором «ореховские» занимались рэкетом и устанавливали контроль над коммерческими структурами и рынками. После гибели Тимофеева при взрыве автомобиля в Москве в 1994 году внутри группировки началась борьба за влияние, а одним из её последующих лидеров стал Сергей Буторин по прозвищу Ося. Участников ореховской ОПГ связывали с многочисленными убийствами, покушениями и вымогательствами; в 2000-х и последующие годы многие фигуранты получили длительные сроки, в том числе пожизненное заключение.

Сегодня стало известно о задержании двух членов ореховской преступной группировки, которые входили в бригаду Дмитрия Белкина по кличке Белок. По данным следствия, Белкин имел непосредственное отношение к убийству старшего следователя спецпрокуратуры Юрия Керезя 20 октября 1998 года в подмосковном посёлке Власиха (ранее Одинцово-10).