Главарю Таганской ОПГ Жирноклееву сократили 25-летний срок

Апелляционный суд сократил на полгода срок Игорю Жирноклееву, которого признали главарём Таганской ОПГ. Теперь ему предстоит провести в заключении 24,5 года, сообщил его адвокат Марк Каверзин. Об этом пишет РИА «Новости».

«Апелляционный суд снизил приговор на полгода — до 24,5 лет. Мы продолжим обжаловать приговор в кассации. Не были устранены нарушения, связанные со сроками давности», — рассказал Каверзин.

Мосгорсуд в мае 2025 года приговорил Жирноклеева к 25 годам лишения свободы. Присяжные признали его виновным в создании организованной преступной группировки, убийствах, незаконном хранении оружия и других преступлениях. Остальные фигуранты получили от 22 до 25 лет.

По словам адвоката, другие осуждённые также обжаловали затягивание разбирательства. Только в первой инстанции суд провёл более 200 заседаний. Фигуранты требуют компенсировать финансовые издержки, возникшие из-за длительного процесса. Сам Жирноклеев такую жалобу не подавал.

По данным Следственного комитета, Жирноклеев и его сообщники создали группировку не позднее 1991 года, а в 2002–2003 годах на её основе сформировали преступное сообщество. Правоохранители пресекли деятельность ОПГ в январе 2019 года после задержания Жирноклеева и нескольких его подчинённых.

Следствие вменяло участникам группировки убийства криминального авторитета Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, и адвоката Натальи Вавилиной, а также ещё четыре убийства. В дело также вошли эпизоды разбоя, вымогательства, похищения предпринимателя, мошенничества, фальсификации доказательств и незаконного оборота оружия и взрывчатки. Присяжные признали Жирноклеева причастным к убийствам Усояна и Вавилиной.

Ранее Мосгорсуд оставил без изменения 20-летний срок бывшему вице-губернатору Белгородской области Рустэму Зайнуллину. Его осудили по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений. В окончательное обвинение вошли получение взятки и растрата в особо крупном размере, а статью о мошенничестве исключили. Зайнуллин вину не признал, однако апелляция не стала смягчать назначенное ему наказание.