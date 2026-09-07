Мосгорсуд не сократил 20-летний срок экс-вице-губернатору Белгородской области

Московский городской суд оставил без изменения приговор бывшему вице-губернатору Белгородской области Рустэму Зайнуллину. Ранее его осудили на 20 лет колонии по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений.

Апелляционная инстанция не стала смягчать назначенное наказание. Решение было оглашено 7 сентября.

Зайнуллину вменяли получение взятки в особо крупном размере и растрату в особо крупном размере. Статью о мошенничестве, которая первоначально фигурировала в деле, из окончательного обвинения исключили.

Следствие связывало нарушения с расходованием средств, выделенных на строительство оборонительных объектов в Белгородской области.

Сам бывший чиновник вину не признал. Защита обжаловала вынесенный ему приговор, однако добиться сокращения срока не смогла. Таким образом, Зайнуллину предстоит отбывать назначенные ранее 20 лет лишения свободы.

В конце июля гособвинение просило назначить Зайнуллину 22 года колонии строгого режима и штраф в размере 474 млн рублей. Для другого бывшего вице-губернатора Владимира Базарова прокуратура запрашивала 21 год заключения.