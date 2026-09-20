Даже душ и пот вызывают волдыри: Москвичка всю жизнь живёт с редчайшей аллергией на воду

27-летняя москвичка Милена всю жизнь страдает от редчайшей реакции на воду — после контакта с ней кожа девушки покрывается красной сыпью и зудящими волдырями. Об этом сообщает SHOT.

Москвичка покрывается волдырями из-за редкой реакции на воду. Фото © Telegram / SHOT

По данным канала, необычную реакцию родители Милены заметили ещё в раннем детстве после купания. Девушку обследовал аллерголог, который диагностировал у неё аквагенную крапивницу.

Москвичка покрывается волдырями из-за редкой реакции на воду. Фото © Telegram / SHOT

Неприятные симптомы появляются после практически любого контакта кожи с водой. По словам москвички, раздражение возникает даже после тренировок в спортзале из-за собственного пота.

С красной сыпью и зудом Милена борется всю жизнь. Аквагенная крапивница считается крайне редким заболеванием: в медицинской литературе описано менее 100 случаев.

Причины такой реакции до конца не изучены. Известно, что высыпания могут возникать при контакте с водой независимо от её температуры и источника, а провоцировать симптомы способны в том числе пот и слёзы.

Ранее Life.ru рассказывал о семи самых необычных видах аллергии, включая аквагенную крапивницу. При ней после контакта с водой на коже появляются зудящие волдыри, причём реакцию могут спровоцировать душ, дождь, пот или слёзы.