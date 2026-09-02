«Невозможно дышать»: Опасные сорняки атакуют жителей и туристов на Кубани

В Краснодарском крае люди массово жалуются на приступы удушья, изнуряющий кашель и отёки дыхательных путей. Как сообщает SHOT, причиной стал пик цветения карантинного сорняка — амброзии.

Жители Кубани жалуются на удушье и отёки из-за цветения амброзии. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, проблемы начались с первых дней августа. Тяжело переносят этот период не только аллергики со стажем, но и те, кто прежде никогда не сталкивался с подобными реакциями. При этом привычные препараты почти не приносят облегчения.

О своём состоянии рассказала 30-летняя Валентина из станицы Анапской. По её словам, у неё сильно опухли глаза, а антигистаминные таблетки не помогают.

Внешне амброзия похожа на полынь. Её пыльца содержит специфические белки и амброзиевые кислоты, которые и запускают мощную воспалительную реакцию организма. Эти частицы очень лёгкие, поэтому ветер переносит их по воздуху на большие расстояния.

Помимо Кубани, под угрозой сейчас оказались Ставрополье, а также Воронежская, Белгородская, Ростовская, Волгоградская и Самарская области.

Напомним, Life.ru писал, что в конце лета обостряется аллергия на полынь и амброзию. Аллерголог-иммунолог Елена Пичуева объяснила, что в августе и сентябре активно пылят амброзия, полынь, лебеда, крапива, подсолнечник и кукуруза, а дополнительным раздражителем становятся споры плесневого грибка. По её словам, поллиноз выдают водянистые выделения из носа, покраснение глаз, зуд в горле и сухой кашель, при этом температура обычно остаётся нормальной.