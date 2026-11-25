Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призналась, что новая GTA VI не смогла её увлечь. Она попробовала поиграть в нашумевший проект несколько часов, но затем потеряла интерес. Об этом чиновница рассказала корреспондентке «Осторожно, новости».

«Мне показалась игра скучной. Я не страдаю игровой зависимостью. Меня довольно трудно затянуть и заставить сконцентрироваться на играх», — объяснила Мизулина.

По её словам, она успела посмотреть пару часов, чтобы понять, что происходит в игре, однако продолжать прохождение не захотела. В день выхода GTA VI глава Лиги безопасного интернета публиковала фотографию с загрузкой проекта на своей консоли.

Отдельно Мизулина высказалась о возрастных ограничениях. Она напомнила, что GTA имеет маркировку 18+, поэтому решение о том, разрешать ли ребёнку играть в неё, должны принимать родители.

Выход шестой части Grand Theft Auto состоялся 19 ноября 2026 года. Игра стала одним из самых обсуждаемых игровых релизов года, а ещё до премьеры в России разгорелась дискуссия о необходимости ограничить доступ несовершеннолетних к проекту.