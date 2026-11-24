Депутат Госдумы Виталий Милонов посмотрел фрагменты недавно вышедшей видеоигры Grand Theft Auto VI (GTA VI) и остался возмущён сценой мужского стриптиза. Зато возможность ударить самокатчика на ходу и прокатить собаку на гидроцикле пришлась парламентарию по душе. Видео с реакцией депутата опубликовал Mash на Мойке.

Особенно бурную реакцию Милонова вызвали откровенные танцы мужчин. Парламентарий не смог досмотреть фрагмент и выключил его.

«Я думаю, к этой игре нужно выдавать пакет для… Как в самолёте, чтобы стошнило», — заявил депутат.

Не оставила Милонова равнодушным и сцена нападения на представителей субкультуры фурри — любителей антропоморфных животных. Парламентарий раскритиковал демонстрацию насилия и признался, что ему даже стало немного жаль игрового персонажа.

А вот возможность ударить самокатчика Милонов назвал одной из любимых идей. Эпизод с кражей банкомата также вызвал у депутата улыбку. Он пошутил, что американское устройство плохо закрепили на стене.

«Наш русский банкомат так не украдёшь», — заметил парламентарий.

Самым милым моментом игры Милонов назвал поездку собаки на гидроцикле. По словам депутата, виртуальный мир позволяет осуществить мечту о дорогостоящем развлечении и даже покатать любимого питомца. При этом он призвал не повторять подобное в реальной жизни.

Примечательно, что ещё в сентябре Милонов в беседе с Life.ru предлагал сделать самокатчиков главными злодеями GTA VI. В рамках адаптации игры под российские реалии парламентарий также предложил заменить гангстеров сотрудниками ГАИ и таксистами.