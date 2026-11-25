Владельцы PlayStation 5 начали сообщать о серьёзных технических проблемах после запуска Grand Theft Auto VI (GTA VI). В одном из случаев консоль перестала работать прямо во время стрима, а технические замеры показали, что игра потребляет заметно больше энергии, чем многие другие проекты.

Геймеры пожаловались на поломки консолей во время GTA VI. Видео © Х /shivjam

Как сообщает Notebookcheck, один из наиболее обсуждаемых случаев произошёл во время трансляции стримера shivjam. Во время поездки на квадроцикле изображение зависло, а на экране появились графические артефакты. После этого PlayStation 5 перестала загружаться. При осмотре приставки обнаружили небольшое количество пыли, поэтому версия с банальным засорением системы охлаждения не получила очевидного подтверждения.

Ещё один стример, JoJoJosiah, рассказал о возгорании своей обычной PS5 во время игры. По его словам, появившийся дым активировал сигнализацию, после чего ему пришлось отключить приставку от электросети.

Дополнительное внимание привлекли замеры энергопотребления. Специалист, известный под ником modyfikatorcasper, зафиксировал около 220 Вт даже при относительно небольшой нагрузке. Во время более интенсивного тестирования показатель достиг 274,2 Вт. Для сравнения, в других играх потребление часто находится в диапазоне 180–220 Вт.

При этом официальная документация Sony указывает максимальную номинальную мощность отдельных моделей PS5 на уровне 350 Вт. В опубликованных компанией замерах среднее энергопотребление при активной игре на новой цифровой PS5 составляет около 216 Вт.