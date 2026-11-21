Россияне пожаловались на поломку телевизоров после запуска GTA VI
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские геймеры пожаловались на сбои телевизоров после запуска GTA VI. По словам пользователей, спустя несколько минут игры экран полностью гаснет, хотя звук продолжает работать. Некоторые владельцы техники даже столкнулись с необходимостью ремонта устройств, сообщает SHOT.
Как рассказали игроки, после перезагрузки телевизора изображение возвращается, однако стоит снова запустить GTA VI — проблема повторяется. В результате вместо долгожданного игрового процесса пользователям остаётся слушать происходящее на чёрном экране.
Один из геймеров утверждает, что ему пришлось отнести телевизор в ремонт. По его словам, мастер рассказал о нескольких похожих обращениях после выхода новой части Grand Theft Auto. При этом специалисты пока не установили, связаны ли неисправности непосредственно с игрой.
Среди возможных причин называют игровой режим телевизора, дополнительные настройки изображения на консоли и неполадки HDMI-подключения. Некоторые пользователи утверждают, что отключение игрового режима помогает восстановить картинку.
GTA VI официально вышла 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Вскоре после релиза появились и другие жалобы на технические неполадки, включая зависания и аварийное завершение игры. В частности, пользователи PS5 сообщали об ошибке CE-108255-1.
Ранее Life.ru сообщал о масштабном сбое PlayStation на фоне выхода GTA VI. Пользователи столкнулись с проблемами при входе в аккаунты, подключении к серверам и загрузке игр. Компания Sony подтвердила неполадки в работе отдельных сервисов платформы.