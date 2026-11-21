Российские геймеры пожаловались на сбои телевизоров после запуска GTA VI. По словам пользователей, спустя несколько минут игры экран полностью гаснет, хотя звук продолжает работать. Некоторые владельцы техники даже столкнулись с необходимостью ремонта устройств, сообщает SHOT.

Как рассказали игроки, после перезагрузки телевизора изображение возвращается, однако стоит снова запустить GTA VI — проблема повторяется. В результате вместо долгожданного игрового процесса пользователям остаётся слушать происходящее на чёрном экране.

Один из геймеров утверждает, что ему пришлось отнести телевизор в ремонт. По его словам, мастер рассказал о нескольких похожих обращениях после выхода новой части Grand Theft Auto. При этом специалисты пока не установили, связаны ли неисправности непосредственно с игрой.

Среди возможных причин называют игровой режим телевизора, дополнительные настройки изображения на консоли и неполадки HDMI-подключения. Некоторые пользователи утверждают, что отключение игрового режима помогает восстановить картинку.

GTA VI официально вышла 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Вскоре после релиза появились и другие жалобы на технические неполадки, включая зависания и аварийное завершение игры. В частности, пользователи PS5 сообщали об ошибке CE-108255-1.