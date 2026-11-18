Вечером 18 ноября пользователи PlayStation начали массово сообщать о неполадках в работе платформы. Downdetector зафиксировал резкий рост жалоб после 20:30 мск: владельцы консолей не могут войти в аккаунты, подключиться к серверам и загрузить игры.

Sony подтвердила перебои на официальной странице состояния PlayStation. В уведомлении компании указано, что проблемы возникли в работе Game Streaming. Однако перечень затронутых возможностей шире: ошибки возможны при запуске игр и приложений, а также использовании сетевых функций на PS5, PS4, PS3 и PS Vita. Неполадки затронули и веб-версию платформы.

Ранее Life.ru писал, что россияне начали получать бутылки вместо игровых приставок PlayStation 5 на фоне ажиотажа перед выходом GTA 6. Известно уже как минимум о пяти подобных случаях. Покупатели заказывают дорогостоящие консоли, однако при распаковке обнаруживают совсем другое содержимое. Одна из пострадавших рассказала, что решила сделать мужу подарок и заказала PlayStation 5. Когда приставку доставили, женщина заметила, что упаковку уже вскрывали. Однако супруги не придали этому значения и решили распаковать покупку дома, сняв процесс на видео. Вместо долгожданной консоли внутри коробки оказались обычные бутылки.