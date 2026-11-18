Россияне начали получать бутылки вместо игровых приставок PlayStation 5 на фоне ажиотажа перед выходом GTA 6. Известно уже как минимум о пяти подобных случаях. Покупатели заказывают дорогостоящие консоли, однако при распаковке обнаруживают совсем другое содержимое.

Россиянам присылают бутылки вместо PlayStation 5 перед выходом GTA 6. Видео © Telegram / Baza

Одна из пострадавших рассказала, что решила сделать мужу подарок и заказала PlayStation 5. Когда приставку доставили, женщина заметила, что упаковку уже вскрывали. Однако супруги не придали этому значения и решили распаковать покупку дома, сняв процесс на видео.

Вместо долгожданной консоли внутри коробки оказались обычные бутылки. Попытки вернуть потраченные деньги пока не увенчались успехом. Более того, пока женщина пыталась разобраться с продавцом, PlayStation 5 подорожала ещё на 2,5 тысячи рублей.

Теперь покупательница готовит досудебную претензию и собирается обратиться в Роспотребнадзор, пишет «База».

Ситуация разворачивается накануне выхода Grand Theft Auto VI, релиз которой назначен на 19 ноября. Игра уже стала доступна владельцам PlayStation 5 и Xbox Series X|S в Новой Зеландии. Повышенный интерес к новинке сопровождается активными продажами игровых консолей и сопутствующих товаров.

Ранее Life.ru рассказывал, что россияне потратили более 5,5 миллиона рублей на предзаказы GTA VI и тематические сувениры. Некоторые продавцы предлагают готовые комплекты с PlayStation 5 Pro, дополнительными геймпадами и игрой почти за 200 тысяч рублей. При этом интересом геймеров пользуются и аферисты. Так, Life.ru сообщал о мошенническом магазине Play2Win, создатели которого похитили у игроков более 914 тысяч рублей всего за пять дней. Злоумышленники заманивали покупателей дешёвыми подписками и пополнением баланса зарубежных игровых сервисов, после чего получали их деньги через поддельные страницы оплаты.