Даже если очень хочется: Кого в России нельзя привлекать к сверхурочной работе
Юрист Овчинникова напомнила о запрете на переработки для беременных
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Работодатель не вправе привлекать к сверхурочной работе беременных женщин даже с их согласия. Для ряда других категорий сотрудников закон предусматривает дополнительные гарантии. Об этом юрист Ирина Овчинникова рассказала в беседе с «Радио 1».
По словам специалиста, запрет на переработки по общему правилу распространяется и на несовершеннолетних сотрудников. Только с письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний к сверхурочной работе разрешено привлекать людей с инвалидностью, матерей детей младше трёх лет, а также родителей, которые воспитывают детей до 14 лет без супруга.
Аналогичные гарантии действуют для многодетных работников, воспитывающих троих и более несовершеннолетних детей, пока младшему из них не исполнится 14 лет. Работодатель также обязан письменно ознакомить сотрудников этих категорий с их правом отказаться от переработок.
Напомним, с 1 сентября 2026 года в России изменились правила сверхурочной работы. При определённых условиях годовой лимит переработок увеличился со 120 до 240 часов.