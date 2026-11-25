Работодатель не вправе привлекать к сверхурочной работе беременных женщин даже с их согласия. Для ряда других категорий сотрудников закон предусматривает дополнительные гарантии. Об этом юрист Ирина Овчинникова рассказала в беседе с «Радио 1».

По словам специалиста, запрет на переработки по общему правилу распространяется и на несовершеннолетних сотрудников. Только с письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний к сверхурочной работе разрешено привлекать людей с инвалидностью, матерей детей младше трёх лет, а также родителей, которые воспитывают детей до 14 лет без супруга.

Аналогичные гарантии действуют для многодетных работников, воспитывающих троих и более несовершеннолетних детей, пока младшему из них не исполнится 14 лет. Работодатель также обязан письменно ознакомить сотрудников этих категорий с их правом отказаться от переработок.