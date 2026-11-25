Россиянам, которые опаздывают на работу из-за сильного снегопада, необходимо сразу предупредить начальство и запастись доказательствами своих попыток добраться до рабочего места вовремя. Об этом рассказал РИА «Новости» адвокат Сергей Дякин.

По словам юриста, хотя Трудовой кодекс прямо не относит неблагоприятные погодные условия к уважительным причинам отсутствия на рабочем месте, автоматически считать такую неявку прогулом нельзя. Каждый случай рассматривается индивидуально.

В качестве примера Дякин привёл судебное разбирательство, начавшееся после увольнения сотрудницы, которая из-за снегопада не смогла выехать из деревни. В 2019 году Верховный суд РФ отправил дело на пересмотр, указав на необходимость учитывать попытки женщины добраться до работы и своевременное предупреждение руководства. Впоследствии её увольнение признали незаконным.

Если непогода препятствует выполнению трудовых обязанностей, работодатель также может оформить простой. Согласно статье 157 ТК РФ, если он возник по независящим от сотрудника и работодателя причинам, оплата составит не менее двух третей оклада пропорционально времени простоя.

Между тем накануне в Москве началась метеорологическая зима — на 12 дней позже климатической нормы. МЧС объявило экстренное предупреждение о метели и снежных заносах, которое действует до конца 25 ноября. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. За двое суток в столичном регионе ожидается до 40% месячной нормы осадков. Столичный Дептранс рекомендовал автомобилистам временно пересесть на общественный транспорт.