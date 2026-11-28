Россияне, лишившиеся денег из-за действий мошенников, могут бесплатно добиться возмещения ущерба через финансового уполномоченного. Такой способ доступен, если банк не выполнил предусмотренные законом обязанности по защите средств клиента и отказался компенсировать потери, рассказал РИА «Новости» финомбудсмен Виктор Климов.

После обнаружения хищения необходимо незамедлительно уведомить кредитную организацию, направить письменное требование о возврате денег и обратиться в полицию. Если получен отказ или истёк установленный срок рассмотрения претензии, гражданин вправе передать спор финансовому уполномоченному.

«К обращению следует приложить имеющиеся документы, в том числе полученные в полиции. При этом нет необходимости ждать завершения расследования», — пояснил Климов.

Финомбудсмен рассматривает имущественные требования к банкам на сумму до 500 тысяч рублей включительно. Подать заявление можно через личный кабинет на официальном сайте, «Госуслуги» или МФЦ, предоставляющий соответствующую услугу. Как правило, решение принимается в течение 15 рабочих дней и является обязательным для исполнения финансовой организацией после вступления в силу.

Основаниями для проверки транзакции могут стать нетипичная для клиента сумма, необычное время перечисления средств, признаки взлома смартфона или подозрительные реквизиты получателя. При выявлении таких обстоятельств банк должен применить предусмотренные законодательством защитные меры и предупредить владельца счёта о возможных рисках.

Даже самостоятельное подтверждение платежа под влиянием обмана не лишает пострадавшего права требовать компенсацию. Аналогичные проверки с 1 сентября 2025 года распространяются и на выдачу наличных через банкоматы. Однако если кредитная организация соблюла все обязательные процедуры, а человек всё равно настоял на проведении операции, оснований для возмещения ущерба не будет.