Россияне вернули себе почти 650 млн рублей, похищенные мошенниками

Почти 650 млн рублей, похищенных мошенниками, удалось вернуть россиянам через банки. Процедурой воспользовались 15,5 тысячи человек, сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров на XXIII Международном банковском форуме.

«Общая процедура возврата через банки — воспользовались у нас 15,5 тысячи человек. Общая сумма возвращённых денег составляет почти 650 миллионов рублей», — рассказал представитель регулятора.

По словам Уварова, банки также разбирают отдельные случаи, когда похищенные средства уже поступили в банк получателя, однако фактически до пострадавшего не дошли. Такие ситуации кредитные организации отрабатывают точечно.

На том же форуме Уваров сообщил, что Банк России совместно с Национальной системой платёжных карт прорабатывает единый механизм, который позволит возвращать пострадавшему всю похищенную сумму, если часть денег в процессе возврата остаётся в одном из банков.

Ранее Life.ru разбирался, как вернуть деньги после мошеннического перевода через СБП. Во втором квартале 2026 года злоумышленники похитили таким способом более 2,74 млрд рублей, а клиентам удалось возместить лишь 2,1% этой суммы.