Народные приметы на деньги и богатство: что привлекает, а что отпугивает удачу Оглавление Нашли деньги на улице — что делать по приметам Деньги дома: на столе, на полу, почему нельзя класть на стол Деньги на ночь: считать, давать в долг, трогать Денежное дерево: приметы и суеверия Как привлечь деньги: ритуалы и приметы Деньги и лунный календарь: новолуние, полнолуние, растущая луна И ещё немного примет на деньги Приметы на деньги по дням недели и в церковные праздники Народные приметы на деньги и богатство: что значит найти деньги на улице, можно ли считать их на ночь, приметы про денежное дерево и другие поверья. Народные приметы на деньги и богатство: что привлекает, а что отпугивает удачу. Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Приметы на деньги и богатство — тема, которая волнует людей веками. Кто-то относится к ним с иронией, кто-то — с осторожностью, а кто-то следует им неукоснительно. По данным опросов ФОМ, большинство россиян хотя бы раз в жизни использовали ту или иную денежную примету. И речь не только о суевериях — многие из этих поверий имеют вполне рациональное объяснение, связанное с психологией или бытовыми привычками.

Разбираем самые популярные денежные приметы и выясняем, что делать, если вы нашли деньги на улице, почему нельзя считать их на ночь, как привлечь достаток с помощью денежного дерева и лунного календаря.

Нашли деньги на улице — что делать по приметам

Нашли деньги на улице — что делать по приметам. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

На найденные на улице деньги есть две противоположные точки зрения. С одной стороны, это удача. С другой — многие верят, что поднятые деньги могут принести проблемы. Давайте разберёмся, что говорят приметы про найденные деньги.

Можно ли подбирать деньги на улице? Ответ зависит от суммы и обстоятельств. Если вы нашли мелкую монету — считается, что это к небольшой прибыли или приятной неожиданности. Крупную сумму поднимать не рекомендуется: по поверьям, вместе с деньгами можно «подобрать» чужие болезни, долги или несчастья. Особенно если деньги лежат на перекрёстке — такие находки часто связывают с ритуалами на откуп.

Если вы нашли деньги на улице, народная мудрость советует:

Не брать деньги голыми руками — используйте перчатку, платок или лист.

Если всё же взяли, не тратьте их сразу: лучше отдать нуждающимся или положить в церкви.

Не хвастайтесь находкой — иначе удача отвернётся.

Не поднимайте деньги, если они лежат у порога, на кладбище или возле больницы.

Примета на поднятые деньги гласит: если вы нашли купюру и она вам нужна, возьмите её левой рукой, а правой перекреститесь. Мысленно пожелайте здоровья тому, кто потерял. Тогда деньги пойдут впрок.

Кстати, с точки зрения закона, найденные деньги нужно попытаться вернуть владельцу, а если это невозможно — вы имеете право оставить их себе.

Деньги дома: на столе, на полу, почему нельзя класть на стол

Дом — место, где мы проводим большую часть времени, и здесь тоже есть свои приметы на деньги. Одна из самых распространённых — нельзя класть деньги на стол. Считается, что стол — это место для еды, а деньги, положенные на него, «съедаются», то есть уходят из дома. Особенно если на столе лежат крошки или стоит грязная посуда.

Интересно, что примета про деньги на столе имеет и бытовое объяснение: если хранить деньги на виду, их могут увидеть домочадцы или гости, что приведёт к лишним тратам или просьбам дать в долг. Так что здесь народная мудрость перекликается с практичностью.

Деньги на полу — тоже плохая идея. По приметам, деньги, упавшие на пол, теряют свою энергию. Если вы уронили монету или купюру, поднимите её сразу и положите обратно в кошелёк. А если рассыпать деньги на пол — ждите финансовых потерь. Случайно рассыпанные монеты нужно собрать и пересчитать, приговаривая: «Деньги к деньгам».

Деньги на ночь: считать, давать в долг, трогать

Ночь — время, когда активизируется нечистая сила, поэтому многие действия с деньгами в тёмное время суток считаются нежелательными. Примета, что нельзя считать деньги на ночь, — одна из самых известных. Согласно ей, если пересчитывать наличность после заката, деньги начнут «плакать» и утекать. Особенно это касается крупных сумм. Если очень нужно пересчитать, делайте это утром или днём.

Ещё одна примета про деньги на ночь гласит: перед сном нужно убрать все купюры и монеты в кошелёк или сейф, чтобы они «спали» вместе с вами. Тогда достаток будет расти. А вот трогать чужие деньги ночью — к ссоре.

Можно ли давать деньги на ночь? Народная мудрость не рекомендует. Если вы одалживаете кому-то деньги вечером или ночью, они могут не вернуться. Лучше дождаться утра.

Денежное дерево: приметы и суеверия

Денежное дерево: приметы и суеверия. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

по поверьям, приносит в дом богатство. Приметы про денежное дерево гласят: если оно растёт пышно и зелено — в семье будет достаток. Если листья желтеют или опадают — ждите финансовых трудностей. Усилят магию дерева монетки или красная ленточка рядом.

Лучше всего ставить денежное дерево в юго-восточной части квартиры (сектор богатства по фэншуй), а вот в спальне или на кухне его держать не стоит — там энергия денег рассеивается.

Если денежное дерево погибло, это считается плохим знаком: возможны потери или болезни. Но не стоит паниковать. Согласно приметам, если денежное дерево сгнило или сломалось, нужно поблагодарить его за службу и закопать в землю, а взамен купить новое.

Есть примета и про цветы денежного дерева — если толстянка зацвела, это к большой удаче и неожиданной прибыли. Правда, случается такое редко, так что если дождались — считайте это добрым знаком.

Как привлечь деньги: ритуалы и приметы

Приметы и ритуалы на привлечение денег не счесть. И если вы думали, что можно хранить деньги абы как, — так не пойдёт. Во-первых, заведите красный кошелёк — он считается магнитом для денег. Во-вторых, положите в него неразменную монетку — она будет «приманивать» другие. В-третьих, не оставляйте кошелёк пустым: даже если там нет денег, положите туда хотя бы копейку.

Есть приметы и на новый кошелёк, чтобы водились деньги: перед первым использованием надо положить в него крупную купюру и оставить на ночь под подушкой. Утром можно потратить, но не всю сумму — часть должна остаться как талисман.

Денежные приметы, чтобы деньги водились, советуют:

Не считать деньги после захода солнца.

Не давать в долг в понедельник и пятницу.

Держать дома веник метлой вверх — чтобы деньги не «выметались».

Класть монетку под скатерть на обеденном столе.

Существуют и неожиданные способы привлечь наличность. Например, примета на деньги на красные трусы — если надеть красное бельё в день зарплаты или важной сделки, деньги будут к вам липнуть. Есть и шутливое поверье, что красные трусы на люстре — к деньгам. Такие ритуалы называются симоронскими, они смешные и немножко нелепые, зато отлично настраивают на нужный лад.

Деньги и лунный календарь: новолуние, полнолуние, растущая луна

Луна издавна считается покровительницей богатства. Приметы на деньги в новолуние советуют показать молодому месяцу монету или купюру, чтобы деньги росли вместе с луной. На растущую луну надо загадывать желания на прибыль, чтобы они сбывались. А на полную луну деньги лучше не тратить, а пересчитывать, чтобы приумножить богатство. Ещё приметы в полнолуние на деньги и богатство рекомендуют положить кошелёк на подоконник, чтобы лунный свет «зарядил» его и деньги в нём не переводились.

И ещё немного примет на деньги

Найти монету на дороге — к удаче, но поднимать можно, только если она лежит «орлом» вверх.

Если вам дали деньги на похоронах, не берите их голыми руками — иначе беды не избежать.

Примета про люстру и деньги: если люстра в доме долго не мылась, это может «затемнять» денежный поток. Помойте её — и финансы наладятся.

Приметы на деньги по дням недели и в церковные праздники

Отдельные денежные приметы связаны и с церковным календарём — например, с обрядами на богатство в Медовый Спас . А на Яблочный Спас есть свои ритуалы на зажиточную жизнь — рассказываем в материале «3 могучих ритуала в Яблочный Спас».

Свои приметы на деньги есть и на каждый день недели. В понедельник — не давать в долг, вторник — хорошо для крупных покупок, среда — удачный день для сделок, четверг — не считать мелочь, пятница — день расплат, суббота — копить, воскресенье — не занимать. Подробнее читайте в нашей статье «Приметы по дням недели: что можно и нельзя в понедельник–воскресенье».

Приметы на деньги и богатство — это часть нашей культуры, своеобразный свод правил, который передаётся из поколения в поколение. Кто-то верит в них безоговорочно, кто-то — с улыбкой. Важно понимать: приметы не заменят финансовой грамотности и трудолюбия. Но если они помогают вам чувствовать себя увереннее и настраивают на позитивный лад — почему бы и нет? Главное — не переборщить и не превращать суеверия в культ. Помните: ваше благополучие в ваших руках, а приметы — лишь добрые помощники на пути к достатку.

Авторы Божена Зажицкая