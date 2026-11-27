Неизвестные списания на несколько рублей после интернет-покупки могут оказаться не безобидной проверкой карты, а попыткой мошенников выяснить, действует ли она. Если после такой операции последуют новые платежи, потери могут оказаться значительно больше. Как отличить техническую проверку от подозрительной транзакции и успеть защитить деньги, Life.ru рассказал юрист АБ «Михальчик и партнёры» Владимир Гартман.

По словам эксперта, у подобных операций есть три распространённые причины. Первая — забытая подписка: после окончания бесплатного пробного периода сервис автоматически начинает взимать плату. Вторая — привязка карты. Сервис замораживает рубль-два, чтобы проверить, что карта рабочая, и потом их возвращает. Третий вариант гораздо опаснее: данные карты утекли, и мошенники проверяют, живая ли она. Для этого списывают мелочь, потому что маленькую сумму обычно не замечают. Если проверка прошла, дальше могут попробовать снять больше.

«Крупный сервис от этого не спасает. Данные карты проходят через платёжных партнёров, подрядчиков и ваши же устройства, и утечка возможна на любом из этих шагов. Кроме того, у больших сервисов чаще всего и бывают подписки с автопродлением, о которых человек забыл», — подчёркивает юрист.

Если списание вам незнакомо, сразу звоните в банк, блокируйте карту и пишите заявление о списании без вашего согласия. Время здесь важнее всего. По закону о национальной платёжной системе сообщить банку нужно не позднее следующего дня после того, как пришло уведомление об операции. Если успели, банк обязан разобраться и в большинстве случаев вернуть деньги.

Если же это подписка, отказывайтесь от неё в самом сервисе, а лучше отвяжите карту. С 1 марта 2026 года сервисам прямо запрещено списывать деньги за подписку с карты, если вы отказались от её использования (изменения в статью 16.1 Закона «О защите прав потребителей» внёс закон № 376-ФЗ). Если списания всё равно продолжаются, это уже нарушение. Тогда пишите претензию в сервис, а если не поможет, жалуйтесь в Роспотребнадзор.

«А вообще, для покупок в интернете заведите отдельную карту и держите на ней немного денег», — советует собеседник Life.ru.

Ранее Life.ru рассказал, что просроченная банковская карта может годами оставаться привязанной к действующему счёту, даже если владелец давно о ней забыл. Избавиться от банковских обязательств простым удалением приложения или блокировкой карты не получится. Договор с кредитной организацией продолжит действовать, пока сам счёт не будет закрыт.