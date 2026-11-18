Просроченная банковская карта может годами оставаться привязанной к действующему счёту, даже если владелец давно о ней забыл. О скрытых рисках таких счетов и способах их закрытия Life.ru рассказал юрист Тимур Маршани.

Банковские карты и связанные с ними счета могут годами оставаться действующими, даже когда владелец давно ими не пользуется. Карта служит средством доступа к счёту. Окончание срока пластика, удаление приложения или блокировка сохраняют счет и договорные отношения. Тимур Маршани Юрист

По словам юриста, избавиться от банковских обязательств простым удалением приложения или блокировкой карты не получится. Договор с кредитной организацией продолжит действовать, пока сам счёт не будет закрыт.

«Окончание срока пластика, удаление приложения или блокировка сохраняют счёт и договорные отношения», — подчеркнул Маршани.

Он напомнил, что статья 859 Гражданского кодекса РФ позволяет банку закрыть счёт, если на протяжении двух лет на нём не было денег и операций. Однако кредитная организация должна предварительно уведомить клиента, а решение о расторжении договора принимает самостоятельно. Поэтому рассчитывать на автоматическое закрытие не стоит.

Ситуация приобретёт дополнительное значение с 1 сентября 2027 года, когда начнёт действовать единый лимит на выпуск платёжных карт. Россияне смогут иметь не более 20 таких карт, позволяющих переводить деньги. Уже оформленные карты сохранят действие, но при достижении ограничения для выпуска новой придётся отказаться от одной из прежних.

Отдельное внимание Маршани обратил на кредитные карты. Даже если человек не пользуется доступными заёмными средствами, открытый лимит может повлиять на оценку его долговой нагрузки при обращении за новым кредитом.

«Для ревизии откройте личный кабинет налогоплательщика и перейдите в раздел со сведениями о счетах. Форма 9Ф содержит открытые счета, форма 67Ф охватывает открытые и закрытые», — посоветовал юрист.

Получив перечень, необходимо обратиться в каждый банк и запросить сведения обо всех действующих картах, в том числе виртуальных и дополнительных. Одновременно следует проверить наличие кредитных лимитов, платных услуг и задолженности.

«Для кредитных продуктов дополнительно получите список бюро кредитных историй через единый портал государственных услуг, затем запросите отчеты в каждом бюро. Два отчета в год каждое бюро предоставляет бесплатно», — уточнил специалист.

Перед закрытием ненужного счёта эксперт рекомендует перевести регулярные поступления на другие реквизиты, отключить подписки и автоматические платежи, дождаться завершения операций и вывести оставшиеся средства.

«Подайте заявление об окончательном прекращении использования карт и закрытии конкретного счета», — подчеркнул Маршани.

Для кредитных карт предусмотрена дополнительная процедура: сначала необходимо получить окончательный расчёт задолженности и погасить указанную сумму, после чего подать заявление о прекращении кредитного лимита.

«Результат подтвердят справка о закрытии счета и справка об отсутствии задолженности», — заключил юрист.