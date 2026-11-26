Логике западных стран, рассматривающих Украину как полигон для испытания вооружений, позавидовал бы даже Адольф Гитлер. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

По словам Захаровой, западные государства давно рассматривают украинскую территорию как площадку для испытания современных вооружений и отработки новых стратегий ведения боевых действий. Однако столь открытое обсуждение подобных действий, по её оценке, наблюдается впервые.

Дипломат напомнила, что ещё в августе 2025 года верховный главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич призывал американские оборонные предприятия активнее испытывать свою продукцию на Украине. По его словам, компании, решившиеся на такой шаг, получили бесценный опыт.

Захарова также обратила внимание на противоречие между отношением западных стран к испытаниям косметики на животных и вооружений в условиях реальных боевых действий. Представитель МИД возмутилась тем, что на Западе подчёркивают гуманность производства косметических средств, но при этом открыто обсуждают испытания смертоносного оружия в стране, которую обещали защищать.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил о превращении Украины в военный полигон Запада. По его словам, там испытывают новые виды вооружений, обучают военные системы искусственного интеллекта и отрабатывают современные методы ведения боевых действий.