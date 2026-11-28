Пациентам пекинской онкологической клиники, где проходит лечение блогер Валерия Чекалина (Лерчек), противопоказаны контакты с посторонними из-за риска заражения инфекциями. Об этом рассказал корреспондент ИС «Вести» Александр Балицкий.

Чекалина находится в специализированном медицинском центре Гаобо, где применяют современные методы борьбы с онкологическими заболеваниями. Сейчас блогер отказывается от личных встреч с представителями СМИ.

Как пояснила одна из русскоязычных сотрудниц клиники, ограничения на посещения обусловлены ослабленным иммунитетом пациентов. Даже сезонные респираторные инфекции могут осложнить течение основного заболевания.

«Грипп может повлиять на главное заболевание, поэтому такому пациенту лучше не встречаться с незнакомыми», — объяснила представительница медучреждения.

В Китае Чекалина рассчитывает пройти CAR-T-клеточную терапию. Метод предполагает модификацию собственных иммунных клеток пациента для распознавания и уничтожения злокачественных образований. При раке желудка такое лечение пока носит экспериментальный характер.

Напомним, 25 ноября Лерчек рассказала об обнаружении метастазов в оболочках головного мозга. По словам блогера, девять курсов химиотерапии в России не смогли надолго остановить прогрессирование заболевания. В связи с результатами обследований китайские специалисты рассматривают возможность проведения лучевой терапии.