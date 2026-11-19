Евросоюз лишил проживающих в России возможности получать стипендии по международной магистерской программе Erasmus Mundus. Ограничение закреплено в обновлённом руководстве Еврокомиссии на 2027 год.

Решающим условием стала не национальность кандидата, а место его проживания. Согласно документу, претендовать на финансирование не смогут даже иностранные граждане, если они живут на территории РФ. Аналогичное положение распространяется на жителей территорий Украины, которые Евросоюз считает временно оккупированными Россией, однако для украинских граждан предусмотрено исключение.

Новое правило касается стипендий Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM), предназначенных для обучения в совместных магистратурах университетов разных стран. Программа предусматривает образовательные курсы, организованные международными объединениями вузов, и возможность получения финансовой поддержки от ЕС.

Кроме того, в общем разделе руководства указано, что организации, зарегистрированные в России, и проживающие в стране физические лица не могут участвовать в мероприятиях Erasmus+ в каком-либо качестве. Документ датирован 18 ноября 2026 года и устанавливает условия финансирования на следующий год.

Ранее Life.ru сообщал о намерении Еврокомиссии добиваться дальнейшего сокращения выдачи шенгенских виз россиянам. Представитель ЕК Маркус Ламмерт назвал ужесточение правил одним из долгосрочных приоритетов Брюсселя. При этом решения по отдельным визовым заявлениям остаются за государствами Евросоюза.