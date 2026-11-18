Словения закрыла туристам из России путь к шенгену, оставив четыре исключения
АТОР: Словения прекратила приём заявлений на туристические визы от россиян
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Словения перестала принимать заявления на туристические шенгенские визы от россиян. Новые ограничения вступили в силу 16 ноября 2026 года и затронули путешественников, которые собирались посетить страну ради отдыха. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на визового оператора VFS Global.
Теперь подать документы можно только по четырём основаниям. В их числе деловые поездки и участие в конференциях, причём для этого потребуется предварительное согласование с посольством Словении.
Исключения также предусмотрены для работников международных перевозок — моряков, дальнобойщиков и пилотов. Кроме того, документы продолжат принимать у членов семей граждан Евросоюза, подпадающих под действие европейского законодательства о свободе передвижения.
Ещё одна категория — заявители на национальную визу D, которым необходимо воссоединиться с родственниками, имеющими гражданство ЕС. При этом обычные туристические поездки больше не входят в перечень разрешённых целей подачи документов. Аналогичные ограничения затронули учебные и большинство рабочих виз.
Однако уже выданные шенгенские визы остаются действительными. Как пояснили в АТОР, россияне по-прежнему могут посещать Словению при наличии действующего шенгена и соблюдении общих правил въезда.
Ранее Life.ru рассказывал о временном ограничении приёма визовых заявлений Словакией. В июле и августе 2026 года её визовые центры перестали принимать документы по большинству целей поездки, сохранив исключение для спортсменов. Позднее в Евросоюзе возникли разногласия из-за идеи полного запрета виз для россиян. Франция, Италия и Испания выступили против общего ужесточения, тогда как ряд северных и прибалтийских государств поддержал более строгий подход. На фоне изменений визовой политики число многократных шенгенских виз, выданных россиянам по итогам 2025 года, сократилось на 21,5%. При этом общее количество одобренных заявлений выросло на 17%.
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