Российские туристы стали быстрее получать шенгенские визы после завершения летнего сезона. Наиболее оперативно документы сейчас оформляют Греция и Испания, где рассмотрение заявлений в отдельных случаях занимает всего две недели. Ускорилась работа и итальянских консульств. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В Греции средний срок оформления визы сократился вдвое — с месяца до 14 дней. Аналогичная ситуация наблюдается в Испании: по данным отдельных туроператоров, вместо прежних четырёх недель решение теперь принимают за две. Однако записаться на подачу документов стало значительно сложнее. Количество доступных мест в испанских визовых центрах уменьшилось примерно на 80–90%, поэтому туристам приходится искать свободные даты заранее.

Италия также ускорила рассмотрение заявлений. В Москве официальный срок ожидания сократился с 60 до 45 дней. При этом некоторые клиенты туроператоров получают визы всего за две–три недели. Во Франции стандартное оформление занимает около месяца, хотя отдельные путешественники успевают получить документы за 14 дней. Свободные места для подачи заявлений там периодически появляются даже на ближайшие даты.

Швейцарские визы продолжают оформлять в среднем за три недели, однако ближайшие доступные даты записи уже сместились почти на конец января 2027 года. Венгерский шенген можно получить примерно за месяц, но этой осенью найти свободное время для подачи документов стало сложнее из-за ограниченного количества мест.

В АТОР подчеркнули, что сокращение сроков рассмотрения не гарантирует своевременного получения визы каждому заявителю. Туроператоры рекомендуют учитывать официальные сроки консульств, возможные задержки и праздничные выходные. Оформить шенген до конца декабря ещё реально, однако гарантировать выдачу документов к новогодним поездкам специалисты не берутся.

Ранее Life.ru сообщал, что россияне готовы платить до 150 тысяч рублей посредникам только за возможность записаться на подачу документов для получения шенгенской визы. Как выяснил Mash Money, высокий спрос на европейские поездки и нехватка свободных мест в визовых центрах привели к появлению дорогостоящих услуг по поиску слотов. При этом оплата посредникам не гарантирует одобрения заявления. По данным издания, в 2025 году количество обращений за шенгенскими визами превысило 670 тысяч против примерно 520 тысяч в 2023-м.

Кроме того, Life.ru писал о сокращении выдачи многократных шенгенских виз гражданам России на 21,5% по итогам 2025 года. Россияне получили около 176 тысяч таких разрешений, хотя общее число одобренных заявлений увеличилось на 17% и приблизилось к 630 тысячам. Наибольшее количество виз оформляли Италия, Франция, Испания и Греция. После ужесточения правил Евросоюза путешественникам всё чаще приходится запрашивать отдельную визу для каждой поездки.