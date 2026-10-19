ЕС не намерен останавливаться: Россиянам готовят новые препятствия для поездок в Европу
В ЕК назвали сокращение числа виз для россиян долгосрочным приоритетом
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Еврокомиссия намерена добиться дальнейшего ужесточения правил выдачи шенгенских виз россиянам и сокращения их общего количества. Ограничение поездок граждан РФ в Европу остаётся одним из приоритетов Брюсселя с 2022 года, заявил на брифинге представитель ЕК Маркус Ламмерт.
По его словам, европейские чиновники продолжают убеждать государства Евросоюза вводить дополнительные ограничения для российских путешественников. Особое внимание уделяется многократным визам, позволяющим посещать страны Шенгенской зоны без повторного оформления документов. При этом Ламмерт признал, что решение по каждому заявлению по-прежнему принимают национальные власти, а не сама Еврокомиссия.
В Брюсселе также рассчитывают на расширение запретов уже в 2027 году. Если соответствующие предложения поддержат министры стран ЕС, новые меры могут затронуть бывших участников специальной военной операции. Одновременно планируется пересмотреть визовую систему Евросоюза, чтобы усложнить получение разрешений на въезд и остальным российским гражданам. Однако окончательное решение по этим инициативам пока не принято.
Ранее Life.ru сообщал о заметном сокращении выдачи многократных шенгенских виз россиянам. По итогам 2025 года граждане РФ получили около 176 тысяч таких документов, что на 21,5% меньше показателя предыдущего года. При этом общее число одобренных визовых заявлений, напротив, выросло на 17% и приблизилось к 630 тысячам. Наибольшее количество разрешений на въезд россиянам выдавали Италия, Франция, Испания и Греция.