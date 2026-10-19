ЕС не намерен останавливаться: Россиянам готовят новые препятствия для поездок в Европу

Еврокомиссия намерена добиться дальнейшего ужесточения правил выдачи шенгенских виз россиянам и сокращения их общего количества. Ограничение поездок граждан РФ в Европу остаётся одним из приоритетов Брюсселя с 2022 года, заявил на брифинге представитель ЕК Маркус Ламмерт.

По его словам, европейские чиновники продолжают убеждать государства Евросоюза вводить дополнительные ограничения для российских путешественников. Особое внимание уделяется многократным визам, позволяющим посещать страны Шенгенской зоны без повторного оформления документов. При этом Ламмерт признал, что решение по каждому заявлению по-прежнему принимают национальные власти, а не сама Еврокомиссия.

В Брюсселе также рассчитывают на расширение запретов уже в 2027 году. Если соответствующие предложения поддержат министры стран ЕС, новые меры могут затронуть бывших участников специальной военной операции. Одновременно планируется пересмотреть визовую систему Евросоюза, чтобы усложнить получение разрешений на въезд и остальным российским гражданам. Однако окончательное решение по этим инициативам пока не принято.