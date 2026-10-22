Даже из лучших побуждений — нет: Почему нельзя договаривать фразы за человеком с заиканием

Перебивать и поправлять человека, который заикается, нельзя. Это правило касается и детей, и взрослых — независимо от возраста и тяжести нарушения. Об этом в Международный день заикающихся людей Life.ru рассказала директор «Института коррекционной педагогики» (ФГБНУ «ИКП»), доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования (РАО), логопед Татьяна Соловьева.

«Для любого человека с заиканием крайне важно общение в комфортных условиях: только в спокойной, доброжелательной обстановке речь раскрывается, а тревога отступает», — отмечает эксперт.

Рекомендуется внимательно слушать собеседника, глядя ему в глаза, — но не пристально, а мягко и доброжелательно. Важно дослушать его до конца: до конца фразы, до конца высказывания, не торопя и не подгоняя. При этом не нужно фиксировать внимание на запинках — ни взглядом, ни мимикой, ни репликами вроде «ну, давай же», «не волнуйся», «дыши глубже». Всё это, даже из лучших побуждений, только усиливает напряжение.

Раньше существовал приём, когда взрослый или собеседник договаривал фразу за человека с заиканием. Сегодня в логопедической практике он не используется. Причина проста: такое «помощничество» фиксирует внимание человека с нарушением темпа речи на его проблеме. Вместо поддержки оно создаёт ненужные психологические трудности, способствует формированию страха речи и, как следствие, отказу от расширения круга общения. Человек начинает бояться говорить, избегать разговоров, замыкаться.

Помогает противоположное: терпение, уважение к темпу речи собеседника и уверенность в том, что его выслушают. Когда человек с заиканием чувствует, что его не торопят и не оценивают, речь становится свободнее.

«Комфортные условия общения — это не «поблажка», а необходимая основа для естественного и безопасного речевого поведения», — заключила специалист.

Заикание нередко связано с особенностями строения и работы мозга, наследственностью и влиянием среды — например, быстрым темпом речи родителей или постоянной критикой. Это сложное речевое расстройство с многокомпонентными и до конца не изученными причинами. Если раньше ключевым фактором считали психологическую травму, то сейчас всё больше исследований указывает на значимый вклад нейрофизиологии. Подробнее — в материале Life.ru.