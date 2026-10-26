«Даже покойника не дали довезти»: На Украине военкомы забрали водителя катафалка прямо во время похорон

В подконтрольной Киеву части Херсонской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) забрали водителя катафалка прямо во время перевозки умершего на кладбище. Родственникам покойного пришлось прервать траурную процессию и искать другой транспорт для гроба. Об этом сообщают украинские СМИ, распространившие видео происшествия.

В Херсонской области мобилизовали водителя катафалка. Видео © Telegram / Политика Старны

На опубликованных кадрах возле чёрного похоронного микроавтобуса стоят вооружённые люди в форме. Рядом находятся родственники умершего, которые возмущаются действиями представителей ТЦК. До места захоронения, по словам очевидцев, оставалось около десяти километров.

«Идите воюйте, изверги! Вас шесть человек на одного! Позорники! Твари!» — кричит одна из женщин, обращаясь к участникам мобилизационной группы.

Очевидица также обвиняет сотрудников военкомата в том, что они не позволили семье закончить похороны. По её словам, родственники даже просили военных отпустить водителя, однако добиться этого не смогли.

Тем временем присутствующим пришлось самостоятельно выгружать гроб из катафалка и переносить его в другое транспортное средство. На опубликованных кадрах видно, что для дальнейшей перевозки использовали автомобиль с прицепом.

Сведения о личности мобилизованного водителя и точном месте происшествия не приводятся. Не сообщается также, был ли мужчина доставлен в ТЦК для проверки документов или непосредственно отправлен на службу. Официальной реакции украинских военных и полиции на момент публикации сообщений не поступало.

История получила распространение в социальных сетях на фоне продолжающихся конфликтов между сотрудниками ТЦК и гражданами Украины. Очевидцы подобных эпизодов регулярно публикуют видеозаписи задержаний и споров при проведении мобилизационных мероприятий.

Ранее Life.ru рассказывал, как на Украине сотрудники ТЦК забрали четырёх работников похоронного бюро прямо во время траурной церемонии. Инцидент произошёл в октябре 2025 года. По информации украинского издания «Думская», мужчин задержали перед тем, как они должны были вынести гроб и опустить его в могилу. Представитель ритуальной службы не смог объяснить родственникам умершего, как теперь завершить погребение. Семья заявила о намерении подать жалобу на действия военкомов.