Даже после разрыва контактов: В МИД раскрыли, как Россия и НАТО поддерживают экстренную связь

Россия и НАТО сохраняют канал экстренной связи и при необходимости используют его для контактов. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«У нас существует этот канал, когда надо, мы его задействуем», — сообщил дипломат, отвечая на вопрос о работе горячей линии между Москвой и Североатлантическим альянсом.

Официальные отношения Москвы с Альянсом были существенно ограничены осенью 2021 года. Тогда Россия объявила об ответных мерах после решения НАТО выслать российских дипломатов при организации.

В частности, Москва приостановила работу своего постоянного представительства при НАТО, а также деятельность военной миссии связи альянса и его информационного бюро в российской столице. Для дальнейших контактов с Россией представителям НАТО предложили обращаться к российскому послу в Бельгии.

Ранее Life.ru сообщал, что расширение НАТО на восток стало болезненным уроком для России. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что западные страны отошли от прежних заверений относительно продвижения альянса. По его словам, Москва сделала выводы и больше не намерена полагаться на подобные обещания.