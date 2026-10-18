Ульянов назвал расширение НАТО на восток болезненным уроком для России

Россия извлекла болезненный урок из отношений с западными государствами после того, как НАТО начало продвигаться на восток вопреки ранее озвученным заверениям. Теперь Москва не намерена полагаться на подобные обещания. Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в соцсети X.

Дипломат отреагировал на публикацию, посвящённую переговорам об объединении Германии в начале 1990-х годов. Автор записи напомнил о заявлениях министра иностранных дел ФРГ тех лет Ганса-Дитриха Геншера, который говорил об отсутствии планов расширять Североатлантический альянс на восток, включая территорию бывшей ГДР.

«Для России это стало болезненным, но полезным уроком: не быть наивными в отношениях с Западом», — подчеркнул Ульянов.

По его словам, западные политики впоследствии отошли от прежних заверений, а представители НАТО теперь отрицают сам факт подобных обещаний.

Москва неоднократно выражала обеспокоенность усилением военного присутствия альянса вблизи российских границ. В НАТО свои действия объясняют необходимостью защиты союзников и сдерживания России. При этом вопрос о том, носили ли заявления западных политиков 1990 года характер обязательных гарантий, остаётся предметом исторических споров.