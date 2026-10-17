Украине следует готовиться к территориальным уступкам, в том числе к отказу от Донбасса, а также пересмотреть свои планы на вступление в НАТО. Такую позицию высказала бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью британской газете The Telegraph.

«Украина должна подготовиться к сдаче Донбасса и других территорий, и отказаться от своих надежд на вступление в НАТО», — сказала Мендель, назвав себя реалисткой.

Бывшая представительница Зеленского считает, что Киеву необходимо учитывать сложившуюся ситуацию и отказаться от ожиданий, связанных с членством в Североатлантическом альянсе.

Мендель также выступила с критикой западных политиков, которые не поддерживают диалог с президентом России Владимиром Путиным. При этом она положительно оценила намерение немецкой партии «Альтернатива для Германии» пересмотреть отношения Берлина с Москвой.

«Мы не можем продолжать гибнуть ради самой гипотетической идеи вступления в НАТО», — добавила она.

В том же интервью Мендель раскритиковала действия Зеленского внутри страны. По её мнению, украинский лидер пытается заставить замолчать всех, кого считает нелояльными или кто открыто выступает против его решений.