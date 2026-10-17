Мендель призвала Киев готовиться к отказу от Донбасса и планов на НАТО
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Украине следует готовиться к территориальным уступкам, в том числе к отказу от Донбасса, а также пересмотреть свои планы на вступление в НАТО. Такую позицию высказала бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью британской газете The Telegraph.
«Украина должна подготовиться к сдаче Донбасса и других территорий, и отказаться от своих надежд на вступление в НАТО», — сказала Мендель, назвав себя реалисткой.
Бывшая представительница Зеленского считает, что Киеву необходимо учитывать сложившуюся ситуацию и отказаться от ожиданий, связанных с членством в Североатлантическом альянсе.
Мендель также выступила с критикой западных политиков, которые не поддерживают диалог с президентом России Владимиром Путиным. При этом она положительно оценила намерение немецкой партии «Альтернатива для Германии» пересмотреть отношения Берлина с Москвой.
«Мы не можем продолжать гибнуть ради самой гипотетической идеи вступления в НАТО», — добавила она.
В том же интервью Мендель раскритиковала действия Зеленского внутри страны. По её мнению, украинский лидер пытается заставить замолчать всех, кого считает нелояльными или кто открыто выступает против его решений.
Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского уже высказывала недовольство реакцией Киева на политику Вашингтона. Она утверждала, что критические заявления украинской стороны в адрес США ослабляют её позиции и осложняют перспективы переговоров.