Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что Владимир Зеленский стал одним из игроков против Дональда Трампа на грядущих выборах в США. Об этом он заявил Zvezdanews.

По словам Олейника, о необходимости выборов на Украине и желательности ухода Зеленского ему сообщили три серьёзных человека: Трамп, Маск и министр финансов Бессент. Последний, утверждает экс-депутат, дал бывшему комику резкую характеристику. Сами американцы, по мнению Олейника, понимают, что Зеленский — препятствие.

«Проект «Слуга народу» — его особенность в том, что он слуга нескольких господ», — приводит телеканал слова Олейника.

Среди ориентиров Зеленского он назвал Вашингтон времён Джо Байдена, Урсулу фон дер Ляйен и Британию. Олейник также утверждает, что в 2020 году Зеленский был завербован MI6.

Отдельно экс-депутат заявил, что Зеленскому устроили «очень хороший приём» назло Трампу. По его версии, экс-комик стал игроком против американского президента, чтобы республиканцы проиграли на этом этапе. Далее, считает Олейник, будут делать всё, чтобы исчез и сам Трамп, и «трампизм» как явление.

«У меня сложилось впечатление, что Зеленский окончательно вступил в члены Демократической партии США», — отметил он.

На вопрос, осмелится ли Зеленский полностью разорвать отношения с Трампом, Олейник ответил: «Зависит от дозировки». Он сослался на слова Юлии Мендель о предполагаемой зависимости политика от наркотических веществ. Именно этим экс-депутат объясняет поведение Зеленского в адрес Трампа.

Свои утверждения Олейник сопроводил сравнением Зеленского с «торпедой» против Трампа на выборах. При этом он подчеркнул, что американский лидер действует в своих интересах.

«Когда взрослые разговаривают — а Америка, США, Россия — это взрослые, как и Китай, и Индия, — то дети молчат. Если не молчат — их ставят в угол. А если и так не выходит — порку устраивают», — сказал экс-депутат.

А ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленский бросил вызов Трампу из-за сделки США с Россией. По словам министра, подобное поведение давно стало привычным для Зеленского.