В Афганистане женщинам всё чаще отказывают в медицинской помощи из-за ограничений, введённых властями движения «Талибан»*. Мужчинам-врачам запрещают принимать пациенток без соблюдения специальных условий, причём запреты распространяются даже на экстренные случаи. Медикам, нарушившим распоряжения, угрожают тюремным заключением. Об этом говорится в совместном расследовании The Guardian и Zan Times.

Официального общенационального запрета на лечение женщин врачами-мужчинами не объявляли. Однако, по свидетельствам медиков, ограничения уже действуют во многих провинциях. Представители сил безопасности проводят проверки клиник и предупреждают сотрудников о возможных наказаниях.

Одной из пострадавших стала 37-летняя жительница Герата, вернувшаяся в Афганистан из Ирана. Женщина страдала от сильной зубной боли и с трудом могла есть и спать. В стоматологической клинике ей назначили несколько процедур, за которые потребовали полную предоплату. Однако во время третьего посещения, когда должны были установить импланты, пациентку неожиданно отправили домой.

Через два дня сотрудники объяснили, что завершить лечение невозможно из-за распоряжения Министерства поощрения добродетели и предотвращения порока. По словам женщины, спустя три месяца оплаченная процедура так и не была закончена.

Врачи рассказали журналистам, что осматривать пациенток разрешается лишь при определённых условиях. Например, рядом должен находиться махрам — мужчина-родственник, сопровождающий женщину. В отдельных случаях процедуры могут выполнять медсёстры. Однако даже присутствие родственника не всегда гарантирует оказание помощи.

Хирург одной из государственных больниц на севере страны признался, что врачам запрещают непосредственно осматривать женщин независимо от сложности процедуры и тяжести состояния пациентки. По его словам, медики опасаются наказаний даже при необходимости экстренного вмешательства.

В провинции Балх ограничения затронули и медицинские документы. По информации изданий, ещё в мае местным больницам, клиникам и частным врачебным кабинетам предписали не обращаться к пациенткам по настоящим именам. Вместо этого всем женщинам велели использовать слово «Биби». Требование распространяется даже на рецепты.

Ситуацию осложняет нехватка женщин-медиков. С декабря 2024 года афганкам запрещено получать медицинское образование, включая подготовку врачей и медсестёр. Сотрудники больниц также рассказали журналистам об ограничениях на трудоустройство женщин. При этом оставшимся специалисткам предписывают приходить на работу в сопровождении махрама.

Одна из пациенток рассказала, что ей отказали в приёме даже в присутствии отца. Врач потребовал дождаться другой женщины с сопровождающим мужчиной, чтобы при необходимости именно она могла помочь во время осмотра. В результате пациентки вынуждены обращаться к недостаточно квалифицированным специалистам, рисковать безопасностью врачей или вовсе отказываться от лечения.

При этом нынешняя практика противоречит прежним заявлениям представителей движения. В феврале 2026 года министр связи Хамдулла Номани утверждал, что врачи-мужчины при лечении пациенток могут считаться махрамами и проводить необходимые медицинские процедуры.

Ранее Life.ru рассказывал об ужесточении требований к посещению больниц и государственных учреждений в афганском Герате. В июне стало известно, что женщинам разрешают появляться в подобных заведениях только в бурках, полностью скрывающих лицо. Руководителям медицинских учреждений предписали не пропускать посетительниц и сотрудниц, нарушающих требования к одежде. Российский деловой центр также предупреждал туристок о возможных задержаниях за несоблюдение местных правил.

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